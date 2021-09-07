В Алматы создается более 23 тысяч новых ученических мест

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о решении задачи по снижению дефицита школ в самом большом городе страны.

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы подчеркнул, что строительству школ уделяется особое внимание, так как количество детей с каждым годом растет. Вслед за улучшением условий жизни в мегаполисе растут и демографические показатели. Только в первые классы в этом году пошли более 30 тысяч детей, сообщает пресс-служба акимата города.

«Возводим в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском районах 8 государственных школ на 12 600 мест, из которых три школы откроются в конце года», — написал Б. Сагинтаев.

Из 17 строящихся корпусов к действующим школам вместимостью свыше 8 тысяч мест 3 открыты к началу учебного года. В ближайшее время откроются еще 6 корпусов. Оставшиеся 8 — до конца ноября.

Активное участие в строительстве новых школ также принимают частные инвесторы. Так к новому учебному году в городе уже открыто 11 школ. В стадии реализации находится ряд проектов.

«В итоге за счет открытия 36 объектов образования дефицит будет снижен более чем на 23,3 тысячи ученических мест. В рамках поручения Главы государства работа будет продолжена, строительство школ ведется форсированными темпами», — подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев.

Как сообщалось, в новом учебном году 287 школ города открыли двери почти для 300 тысяч учащихся.

Фото: kt.kz