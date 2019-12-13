В Алматы прошел III Форум Партнеров АТФБанка

Вчера, 12 декабря АТФБанк провел свое главное бизнес-событие года – Форум Партнеров. Полторы сотни предпринимателей малого и среднего бизнеса со всего Казахстана собрались сегодня в Алматы.

«В своей стратегии мы сделали главную ставку на малый и средний бизнес - драйвер развития экономики и благосостояния Казахстана в целом. Мы верим в людей, которые не плывут просто по течению, а задают этому самому течению направление. Сегодня в числе наших клиентов порядка 70 тыс. предпринимателей, которых мы считаем равноправными деловыми партнерами. И именно такой подход дает нам конкурентное преимущество на рынке банковских услуг и стабильный ежегодный прирост по основным показателям в сегменте МСБ, - говорит Сергей Коваленко, Председатель Правления АТФБанка. – Поэтому Форум Партнеров является для нас значимым событием, к организации которого мы подходим очень ответственно, внимательно относимся к подбору тем и спикеров».

Интрига мероприятия заключается в том, что каждый год вся программа держится организаторами в строгом секрете. О том, что их ждет, гости узнают только на самом форуме и ни днем раньше! Настало время «раскрыть карты».

В этом году после мероприятия участники увезли с собой бесценный багаж новых знаний о трендовых методах управления в бизнесе, таких как SCRUMи AGILE. О том, что это такое, рассказал ведущий казахстанский эксперт в этом направлении – Марат Жунусов. Ему удалось адаптировать эти зарубежные практики по управлению проектами и людьми к нашим реалиям. Его главной успешной экспериментальной площадкой стала одна из крупнейших в стране компаний – мобильный оператор Beeline.

Форум – это место, где никто никого не учит. Здесь участники и спикеры на равных обмениваются мнениями и щедро делятся опытом, а статус экспертности не зависит от возраста. Вчера это доказала панельная дискуссия – акулы бизнеса Алмас Абдыгаппаров (Parmigiano Group) и Маргулан Сейсембай (Asadel Partners), а также бизнесмены нового поколения Алексем Ли (Arbuz.kz) и Нуркеном Рзалиевым (приложение «Рахмет») обсудили, насколько целесообразен «продвинутый» менеджмент для казахстанских компаний, а также может ли он быть применим для малых и средних предприятий в регионах.

Вероятность успеха тем больше, чем чаще мы мыслим «outside the box». И в этом контексте полезно интересоваться и зарубежным опытом. Поэтому организаторы предусмотрели в программе участие одного из известнейших в СНГ маркетологов Андрея Федорива. Он поддержал тему форума своим авторским семинаром и рассказал о том, как тренды меняют бренды, и почему владельцам бизнеса важно всегда быть в эпицентре инноваций.

За настроение на форуме отвечает особый пункт программы – встреча с именитым звездным гостем. В этом году им стал известный музыкант Байгали Серкебаев, руководитель группы «А-Студио». Он предстал перед участниками форума не только в своей роли творческой личности, но и как успешный бизнесмен.

Форум Партнеров АТФБанка – это бизнес-ивент с уникальным контентом. За три года организаторы ни разу не повторились: каждый раз это актуальнейшие темы, авторитетные спикеры и топовые хедлайнеры, неизменно только одно – атмосфера партнерства.