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Вчера, в 9:08

В Алматы открылся первый полностью международный университет

В Алматы открылся первый полностью международный университет

В Алматы открылся международный университет De Montfort University Kazakhstan, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с ректором De Montfort University Kazakhstan Джеймсом Паундером. Стороны обсудили перспективные планы работы. Так, в программу обучения будут интегрированы специальности по ИТ, креативным индустриям. Этим направлениям уделяется особое внимание в Стратегии развития Алматы до 2050 года.

Это первый полностью иностранный университет, получивший лицензию на обучение в Казахстане и созданный для внедрения лучших образовательных стандартов. Выпускникам будет присуждаться степень университетом DMU Лестер, Великобритания.

«Наша молодежь теперь имеет возможность получить высшее образование в престижном вузе, не выезжая из Алматы. Интерес большой — на первый курс претендовали 700 абитуриентов. Поступили 145 студентов на бакалавриат. Со следующего года откроется магистратура», - отметил Б. Сагинтаев.

«Открытие международного вуза ставит Алматы в линейку мировых образовательных городов. Начавшийся полгода назад процесс создания университета с мировым именем завершился. Казавшаяся мечтой идея успешно реализована», - сообщил аким города Б. Сагинтаев на своей странице в социальной сети Facebook.

Преподавание в De Montfort University Kazakhstan ведется посредством сочетания лекций, неформальных семинаров, практических занятий, мастер-классов, дискуссий и онлайн-обучения. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели международного уровня. В обучении используются реальные бизнес-кейсы и учебные ситуации, способствующие углубленному развитию практических навыков будущих менеджеров и предпринимателей.

Основные модули программ университета: «Принципы финансирования бизнеса», «Развитие предприятия», «Познание и развитие себя для профессионального успеха», «Бизнес в разных культурах», «Стратегический менеджмент», «Лидерство и культура в организационных контекстах», «Управление проектами», «Международный маркетинг».

Университет намерен построить собственный кампус мирового уровня в Алматы, сумма инвестиций составит 20 млн долларов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы 

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