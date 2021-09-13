В Алматинской области запустили вторую производственную площадку для выпуска вакцин против коронавируса

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК, используя площадку «Антиген», подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в т.ч. QazVac. Об этом сообщает официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК.

Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин.

В сентябре т.г. на площадке «Антиген» уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц.

Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства.

НПП «Антиген», наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО «OtarBioPharm», стал второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ.

Фото: primeminister.kz

