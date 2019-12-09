В Алматинской области планируют открыть завод по переработке лекарственных трав

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Германии инициаторов проекта строительства ТОО "Azia Gold" в лице акционера Ерлана Кожасбая и немецкой компании Martin Bauer Gmbh & Co.KG в лице владельца Мартина Ведель.

Общая стоимость проекта составит 5 млн. евро, с созданием порядка 55 новых рабочих мест. Предположительный объем производственной мощности на 1 этапе составит 250 тонн переработанной продукции и на 2 этапе – 750 тонн. Открытие нового предприятия запланировано на 2-й квартал 2021 года.

В целом, казахстанская компания в данном направлении сотрудничает с немецкой на протяжении 25 лет. 90% всей продукции экспортируется в Россию, Германию и США. Говоря об основных видах выращиваемой продукции это ромашка, мята, фенхель, шиповник, просо, сафлор, пшеница и ячмень.

Компания Martin Bauer GmbH & Co.KG основана в 1930 г. В настоящее время она имеет более 20 торговых и производственных площадок по всему миру - в Европе, США, Южной Америке, России, Азии, Африке и Австралии. Насчитывает порядка 2500 сотрудников по всему миру. Ежегодно, консолидированные продажи компании превышают 500 миллионов евро. Деятельность компании направлена на переработку, фасовку лекарственных трав и реализацию до конечного потребителя.