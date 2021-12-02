В алматинском метро запустили 8 новых электропоездов

В год 30-летия Независимости, в канун Дня Первого Президента и 10-летия Алматинского метрополитена сданы в эксплуатацию 8 новых электроподвижных составов, сообщает пресс-служба акимата города.

Длина состава - 77,8 м, максимальная техническая скорость - 90 км/ч. Температурный режим: - 35, + 40 градусов по Цельсию.

Вместимость пассажиров 4-вагонного состава - 940 человек. Каждый вагон оснащен системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, флуоресцентным освещением пассажирского салона.

Вагоны также оснащены системой внутреннего и наружного видеонаблюдения. Машинист имеет возможность контролировать из кабины обстановку внутри и снаружи вагонов при помощи монитора системы видеонаблюдения.

Все вагоны соединены вместе посредством широких межвагонных проходов открытого типа, без промежуточных дверей, обеспечивающих пассажирам безопасный и удобный переход из одного вагона в другой.

Электропоезда обеспечивают высокую безопасность и комфортные условия как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала, а также сниженный уровень энергопотребления.

Вагоны производства южнокорейской компании Hyundai Rotem специально разработаны для Алматинского метрополитена. На сегодняшний день в эксплуатации метрополитена 15 поездов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы