В Алматинских школах учебный год начался в офлайн-формате с строгим соблюдением карантинных мер

В ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о начале нового учебного года и организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба акимата.

В этом учебном году в школы пошел 301 171 учащийся. В государственных школах обучаются 280 458 детей и подростков, в частных - 20 713. Почти на 3 тысячи возросло число первоклассников в государственных школах. В 1-х классах обучается 30 751 учащийся.

С целью охраны здоровья учащихся и создания безопасных условий учебный процесс выстроен одновременно по трем направлениям. Во-первых, при офлайн-обучении соблюдается требование по наполняемости классов до 25 учащихся. На сегодня 37%, или 104 246 учащихся, 45 государственных школ обучаются в традиционном формате. В 71 частной школе офлайн учатся 20 650 учащихся, что составляет больше 99%.

Во-вторых, применено комбинированное обучение, при котором основные предметы изучаются в школе, остальные - дистанционно. Таким форматом обучения на сегодня охвачены 55%, или 154 424 учащихся 162 государственных школ.

В-третьих, в онлайн-формате обучаются 21 788 учащихся, что составляет 8%. Этой формой обучения охвачены в основном дети, заболевшие инфекцией, дети, контактные с заболевшими, входящие в группу риска по заболеваемости, а также дети, чьи родители письменно обратились в администрации школ с просьбой об организации дистанционного обучения.

В зависимости от учебной нагрузки и контингента учащихся по согласованию с родителями в школах организовано 5- и 6-дневное обучение.

Совместно с управлением общественного здоровья и департаментом санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно ведется мониторинг ситуации в школах. Б. Сагинтаев подчеркнул, что родителям необходимо проявлять осторожность, чтобы не заразить детей. В этой ситуации необходимо быть ответственными и вакцинироваться.

Фото: vlast.kz