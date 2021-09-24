В Алмате построят завод по переработке полиэтилена

Четыре новых промышленных парка и завод по переработке полиэтилена планируют запустить в Индустриальной зоне Алматы до 2023 года. Об этом стало известно в ходе заседания Регионального координационного совета под председательством акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева, сообщает пресс-служба акимата.

Потенциальные инвесторы готовы инвестировать более 2,5 млрд тенге, часть из которых будет профинансирована ТОО «Almaty Finance».

В малых промышленных парках развернут свои производства субъекты малого предпринимательства - небольшие цеха по производству ролл-штор, мебельных скоб, гидравлических запчастей, измерительных приборов в области радиационного контроля, оборудования для уличного спортивного инвентаря, фанеры, пиломатериалов, ламината, ковролина, окон, дверей, кухонного и холодильного оборудования из нержавеющей стали, одежды, обуви, текстиля, а также кухонной, офисной и мягкой мебели.

Общая площадь новых промпарков составит более 25 тыс. кв. м, планируется создать 760 новых рабочих мест. Всего в Алматы запущено 11 малых промышленных парков, из них 5 промпарков в районах. Это ТОО «БротМастер», ТОО «Ala Estate»,

ТОО «Samruk Group», ТОО «CityBus», ТОО «AsiaProm Textile» общей площадью более 17 тыс. кв. м. На территории Индустриальной зоны создано еще 6 малых промпарков - ТОО «Ala Estate», ТОО «ADS Industries», ТОО «KazStroyTrade», ТОО «D&J Investments & Logistic» ТОО «Qazaq Plast», ТОО «Алтын Даурен Бизнес» общей площадью более 31,2 тыс. кв. м.

На сегодня в малых промпарках развернуты производства по выпуску напитков, строительных материалов, бумажных изделий, дезинфицирующих средств, спецодежды, металлоконструкций, мебели, галантереи, бытовой химии, канцтоваров, масок и пищевых упаковок.

С учетом новых проектов к 2022 году в Алматы будут функционировать 15 малых промышленных парков на общую сумму инвестиций 5,9 млрд тенге площадью 73 763 кв. м, с созданием более полутора тысяч рабочих мест.

Также участники РКС рассмотрели проект по строительству завода по переработке полиэтилена на территории Индустриальной зоны Алматы. ТОО «Best-Plust Products» намерено к 2023 году запустить предприятие производственной мощностью около 400 млн штук полиэтиленовых пакетов в год. Планируется создание 35 рабочих мест. Компания заключила меморандум с мусороперерабатывающим заводом Green Recycle по вопросам сбора полиэтиленовых отходов. Доля перерабатываемого полиэтилена в производстве продукции составит до 30%.