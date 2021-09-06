В Алмате наблюдается спад заражения коронавирусной инфекцией, карантин смягчают

Коронавирус не отступает, но заболеваемость пошла на спад. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал, с чем связано смягчение карантинных мер, а также напомнил, что вакцинация является самой эффективной мерой защиты от инфекции.

Ж. Бекшин сообщил, что с субботы, 4 сентября, в Алматы смягчат карантин «в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации».

Согласно Постановлению, в выходные дни разрешена работа объектов бизнеса, работники и посетители которого имеют «зеленый» статус в приложении Ashyq – они вакцинированы, либо сдавали ПЦР-тест не более недели назад. В будни с понедельника объектам бизнеса разрешена работа до полуночи.

«С 25 августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со спадом четвертой волны эпидемии, обусловленной дельта-вариантом COVID-19. На 2 сентября зарегистрирован спад заболеваемости с 1 859 до 1264 случаев. Данное снижение связано с формированием 45-процентной иммунной прослойки населения города Алматы. В настоящее время ежедневно против коронавируса прививаются порядка 3 тыс. человек», - сообщил Ж. Бекшин.

На сегодня охват вакцинацией первым компонентом от общего количества населения города составил 44% (878 336 человек), вторым компонентом – 37,9% (756 156 человек). По мнению Ж. Бекшина, следует достичь иммунной прослойки до 70% и выше.

Добавим, что с начала года в Алматы зарегистрировано 130,9 тыс. случаев КВИ, в августе – 46,9 тыс. случаев.

Руководитель санитарно-эпидемиологического ведомства сообщил, что по результатам эпидемиологических расследований больше всего коронавирусом заражаются граждане 20-39 лет - 35%, 40-59 лет - 24% и пожилые люди 60 лет и старше - 23%.

«Основными местами заражения коронавирусом за последнюю неделю являются объекты торговли – 33%, контакты в семьях – 18%, общественный транспорт – 17%, рынки – 13 %», - сообщил Ж. Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы добавил, что растет число симптомных больных коронавирусом - около 95%, в отличие от уханьского - 50% и британского – 81%.

«Многие люди воспринимают серьезность заболевания, только потеряв своих близких в результате тяжелого течения коронавирусом. Остается много людей, которые сомневаются, игнорируют санитарно-эпидемиологические требования, пренебрегают масочным режимом и социальной дистанцией. Стоит напомнить, что молодые люди остаются гиперпереносчиками заболевания», - говорит Ж. Бекшин.

Смягчить меры стало возможным благодаря внедрению цифровых технологий, а именно приложению Ashyq. Основные же ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией будут продолжены.

Фото: bbc.com