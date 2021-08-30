В Афганистане установили лимит на снятие наличных: не больше $200 в неделю

Центральный банк Афганистана предписал всем банкам страны ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере 200 долларов (около 2 тыс. афгани) в неделю. Об этом, как сообщило в воскресенье местное агентство Хама Пресс, говорится в директиве регулятора.

В ней отмечается, что решение носит временный характер и принято на фоне финансовых трудностей в стране. Кроме того, ЦБ призвал все банки возобновить работу, а также напомнил владельцам компаний о возможности совершения электронных переводов.