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07.10.2021

В Афганистане будут продавать активы бывших чиновников для оплаты долга за электроэнергию

В Афганистане будут продавать активы бывших чиновников для оплаты долга за электроэнергию

DABS планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами.

Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. Об этом заявил в среду назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и. о. исполнительного директора компании Сафиулла Ахмадзай.

"После того как процедура будет завершена и одобрена временным правительством, компания начнет продажу имущества должников и чиновников, которые покинули Афганистан", - приводит его слова местный телеканал TOLO News.

Между тем, как подчеркнул бывший директор DABS Аманулла Галиб, предлагаемая мера может решить существующую проблему лишь в краткосрочной перспективе. "Будет собрана сумма денег в лучшем случае на частичное погашение задолженности за электроэнергию. Но в конечном итоге это не решит стоящие перед корпорацией вопросы", - указал он.

В понедельник в DABS проинформировали, что долг Афганистана перед Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Ираном за электроэнергию достиг уже порядка $62 млн. Вместе с тем в корпорации отметили, что после падения прежнего правительства сбор доходов в области электроэнергии упал на 70%. В связи с этим компания обратилась к Миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности.

Между тем во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов заявили, что обе страны продолжат оказывать помощь Афганистану, включая поставки электроэнергии. В этот же день пресс-секретарь государственной энергетической компании Таджикистана "Барки Точик" Нозир Ёдгори подчеркнул, что Душанбе не прекратит подачу электроэнергии в Афганистан в зимний период, несмотря на задолженность афганской стороны.

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