В 65 странах мира коронавирусом заразились около 90 тысяч человек

Количество стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа выросло за сутки на 6 государств, сейчас их — 65. COVID-19 диагностирована у почти 90 тысяч человек в мире. Об этом свидетельствует отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего в мире заболели коронавирусов, по данным ВОЗ, 88 984 человека, в Китае — 80 174, за его пределами — 8 774. Количество умерших от заболевания в Китае составило на 2 марта 2915 человек, за его пределами — 128 человек. За Китаем (90% случаев заражения, по оценке ВОЗ) по количеству заболевших идет Южная Корея (4,3 тыс. чел.), Италия (2 тыс.) и Иран (1,5 тыс.).

По данным госкомиссии по здравоохранению КНР на 0:00 по пекинскому времени, общее число случаев заражения с декабря 2019 г. составило 80 151. За последние сутки умер 31 человек, общее число жертв коронавируса — 2 943. Из больниц выписали за последний сутки 2742 человека, всего вылечили 47 204 человека. По врачебным контролем находится около 41 тысячи человек.

Среди россиян зарегистрировано шесть случаев заражения. 2 марта у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус. 28 февраля его выявили у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана. 26 феврали врачи подтвердили это заболевание у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, а ранее в больницу Японии доставили еще одного гражданина России, у которого обнаружили COVID-19. Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшими оказались граждане Китая, их выписали из больницы к 12 февраля.