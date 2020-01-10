В 2021 году ВБ ожидает роста экономики Казахстана на уровне 3,9%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Казахстана в 2021 году на уровне 3,9%, в 2022 году - 3,7%. Рост ВВП Казахстана в 2020 году составит 3,7%, указывается в январском докладе банка «Перспективы мировой экономики». Отметим, что прогноз роста ВВП Казахстана на 2020 год сохранился на прежнем уровне, сообщает Kapital.kz.



«Как ожидается, после согласованного сокращения объемов добычи нефти в Казахстане темпы роста экономики стран Центральной Азии несколько замедлятся - до 4,4%», - указывается в докладе.

Рост мировой экономики в 2020 году немного ускорится и достигнет 2,5% на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются.

Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится в 2020 году до 1,4%, что будет частично обусловлено сохраняющейся вялостью конъюнктуры в обрабатывающей промышленности.



В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в этом году до 4,1%. Однако этот подъем не будет повсеместным: напротив, он обусловлен ожидаемым улучшением показателей в небольшом числе крупных стран, часть которых преодолевает имевший место в недавнем прошлом существенный спад. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций.

«По всей вероятности, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах сохранятся низкие темпы экономического роста, и политикам следует воспользоваться возможностью проведения структурных реформ, стимулирующих ускорение всеобъемлющего роста экономики, который является важнейшим условием сокращения масштабов бедности, – заявила вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. – Помочь обеспечить устойчивый экономический рост могут меры по улучшению делового климата, упрочению верховенства права, совершенствованию управления долгом и повышению производительности».