В 2020 году в Казахстане начнется работа по внедрению системы европейской программы оценки состояния дорог

Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно со Всемирным Банком в этом году начнет внедрение анализа безопасности дорожной инфраструктуры по Европейской программе оценки состояния дорог – EuroRAP.

В Казахстане показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях согласно отчету ВОЗ из расчета на 100 тысяч автотранспортных средств составляет 71,8 смертей. Внедрение системы EuroRAP в нашей стране позволит улучшить качество автодорог и будет содействовать снижению количества ДТП. В Европейской программе оценки состояния дорог используются специально оснащенные транспортные средства, программное обеспечение и обученный персонал для проведения подробного обследования дорог и сбора данных. Особое внимание уделяется более 50 различным дорожным факторам. Данные, полученные в результате проверки, подкрепляют бальную оценку EuroRAP и планы инвестиций в безопасные дороги.

В целом, начиная с 2020 года, планируется провести анализ безопасности дорожной инфраструктуры EuroRAP на более 5000 км автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и 1000 км улиц городов с разработкой детального бюджета по повышению безопасности дорожного движения. Также в рамках проекта будет проведено обучение более 20 национальных экспертов, которые будут самостоятельно проводить оценку EuroRAP. Кроме того, планируется разработка базовых документов «Национальной платформы передовых знаний EuroRAP» и подготовка детальных предложений по внедрению EuroRAP в национальное законодательство.

Консультантом по внедрению Европейской программы оценки состояния дорог выступит шведская компания Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) в ассоциации с субконсультантом QAZAQ Research Institute for Road Traffic Safety (Швеция/Казахстан).

Стоит отметить, что в Казахстане инструмент Международной программы оценки безопасности дорог - IRAP применялся на этапе проектирования коридоров «Центр - Юг» и «Западная Европа – Западный Китай». Так, в 2017 году была проведена оценка IRAP проекта реконструкции участка «Балхаш – Бурылбайтал», протяженностью 297 км, дороги «Алматы - Граница РФ (на Екатеринбург)».