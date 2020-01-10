Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. В 2020 году в Казахстане начнется работа по внедрению системы европейской программы оценки состояния дорог
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Сегодня, в 7:53

В 2020 году в Казахстане начнется работа по внедрению системы европейской программы оценки состояния дорог

Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно со Всемирным Банком в этом году начнет внедрение анализа безопасности дорожной инфраструктуры по Европейской программе оценки состояния дорог – EuroRAP.

В Казахстане показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях согласно отчету ВОЗ из расчета на 100 тысяч автотранспортных средств составляет 71,8 смертей. Внедрение системы EuroRAP в нашей стране позволит улучшить качество автодорог и будет содействовать снижению количества ДТП. В Европейской программе оценки состояния дорог используются специально оснащенные транспортные средства, программное обеспечение и обученный персонал для проведения подробного обследования дорог и сбора данных. Особое внимание уделяется более 50 различным дорожным факторам. Данные, полученные в результате проверки, подкрепляют бальную оценку EuroRAP и планы инвестиций в безопасные дороги.

В целом, начиная с 2020 года, планируется провести анализ безопасности дорожной инфраструктуры EuroRAP на более 5000 км автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и 1000 км улиц городов с разработкой детального бюджета по повышению безопасности дорожного движения. Также в рамках проекта будет проведено обучение более 20 национальных экспертов, которые будут самостоятельно проводить оценку EuroRAP.  Кроме того, планируется разработка базовых документов «Национальной платформы передовых знаний EuroRAP» и подготовка детальных предложений по внедрению EuroRAP в национальное законодательство.

Консультантом по внедрению Европейской программы оценки состояния дорог выступит шведская компания Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) в ассоциации с субконсультантом QAZAQ Research Institute for Road Traffic Safety (Швеция/Казахстан).

Стоит отметить, что в Казахстане инструмент Международной программы оценки безопасности дорог - IRAP применялся на этапе проектирования коридоров «Центр -  Юг» и «Западная Европа – Западный Китай». Так, в 2017 году была проведена оценка IRAP проекта реконструкции участка «Балхаш – Бурылбайтал», протяженностью 297 км, дороги «Алматы - Граница РФ (на Екатеринбург)».

Другие новости по темам:
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РККазахстан
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Forbes опубликовал анализ того, как менялись богатейшие спортсмены миры с 1990 по 2019 года
Forbes опубликовал анализ того, как менялись богатейшие спортсмены миры с 1990 по 2019 года
Forbes опубликовал интереснейший анализ того, как с 1990 до наших дней менялись богатейшие спорстмены мира, по сумме заработка в год.
Сегодня, в 12:09
Механизмы вовлечения населения в продуктивную занятость усовершенствованы в Казахстане
Механизмы вовлечения населения в продуктивную занятость усовершенствованы в Казахстане
С 1 января 2020 года вступили в силу нововведения в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».
Сегодня, в 11:38
Облигации Kazakhstan Engineering на Т15 млрд разрешили купить госфонду соцстрахования
Облигации Kazakhstan Engineering на Т15 млрд разрешили купить госфонду соцстрахования
Облигации АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) на Т15 млрд разрешили купить АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС).
Сегодня, в 8:14
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения