«В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы»

В соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Закон о введении) статьи 316 – 366 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) первоначально были приостановлены на период с 01 января 2018 года до 1 января 2020 года и действовали в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении.

Вместе с тем, подпунктом 2) пункта 67 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 262-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» срок приостановления действия статьей 316 – 366 Налогового кодекса был продлен до 1 января 2021 года.

Согласно пункту 1 статьи 349 Налогового кодекса, действующему в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении налоговый вычет по вознаграждениям применяется физическим лицом-резидентом Республики Казахстан по расходам на оплату вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным в жилищных строительных сберегательных банках на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных строительных сбережениях, произведенным в свою пользу.

На основании изложенного, в соответствии с действующим налоговым законодательством при определении дохода работника, физическое лицо вправе применить налоговый вычет в размере суммы вознаграждения по займу, полученному исключительно в АО «Жилищный строительный сберегательный банк», с предоставлением работодателю заявления о применении налогового вычета, договора банковского займа и документа, подтверждающего погашение вознаграждения по указанному займу.

Кроме того, в 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы.