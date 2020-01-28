В 2020 году основным двигателем экономического подъема станут инвестиции — Р. Даленов

В ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал о принимаемых мерах по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании 24 января т. г.

Министр сообщил, что в 2019 году рост экономики составил 4,5%. Базовые отрасли показали хорошие результаты. На этот год стоит задача обеспечить качественный динамичный рост на уровне 4,7-5 %. В этом году основным двигателем экономического подъема статут инвестиции.

«Наша задача довести уровень инвестиций до 20% ВВП. Этому будет способствовать увеличение строительства жилья. В 2020 году мы планируем ввести 15 млн кв. метров жилья, это на 2 млн больше, чем в прошлом году. Этому также будет способствовать реализация программы «Нурлы жол», будут построены и реконструированы свыше 2,5 тыс. автодорог республиканского значения. По карте индустриализации будут реализованы 120 проектов на сумму свыше 1 трлн тенге. В рамках развития АПК — 94 проекта на 500 млрд тг. Также отдельно будут подготовлены поправки в законодательство, которые будут стимулировать инвестиционную активность и развитие предпринимательство», — проинформировал Р. Даленов.

По его словам, в этом году также будут приниматься соответствующие меры по развитию биржевой торговли, которая является одним из инструментов конкуренции, что впоследствии повлияет на создание прочной основы по функционированию здоровой экономики страны.

«На мой взгляд, биржевыми товарами должны стать товары, которые наиболее стандартизированные. Это уголь, газ, нефть, нефтепродукты. В различной степени этот вопрос прорабатывается. Главное не только обеспечить реализацию данных товаров на бирже, но и обеспечить широкую представленность со стороны поставщиков. Анализ показал, что уголь реализуется на бирже, но он относится к ограниченному количеству покупателей, ограниченным количеством поставщиков, поэтому нужно не только развивать биржевую торговлю, но и совершенствовать правила — как можно разнообразнее сделать рынок», — сказал глава миннацэкономики.

Как отметил Р. Даленов, ведомством проанализировано 20 товарных рынков на предмет наличия препятствий по развитию конкуренции. Классические причины или выявления ограничений — это узкий рынок, когда поставщиков мало, а покупателей много. Либо совершение покупок одними и те же компаниями, участие доли государства или чрезмерное регулирование рынка.

«За прошедший период Антимонопольный Комитет выдал 193 уведомления участникам рынка о нарушении конкуренции. Комитет мониторит рынок на наличие проявления монополии, если такие случаи выявляются, то мы выходим на проверки. Чтобы нивелировать данные препятствия, нами разработана специальная Дорожная карта в соответствии со стандартами ОЭСР. Проанализировав, мы выявили 70 основных препятствий, которые можно устранить. По ним поправки уже подготовлены в рамках 8 пакета по совершенствованию бизнес-среды», — уточнил министр.

Р. Даленов также подчеркнул, что в части налоговой политики в приоритете остается активизация инвестиционной деятельности.

«Мы должны посмотреть на все, что может помешать инвестиционной деятельности и улучшить все, что может ее активизировать. На сегодня рассматриваются вопросы по налогообложению аграрного сектора, очень много предложений по аграрному налогу. Также ставится вопрос по стимулированию экспорта», — сказал Р. Даленов.

Кроме того, ведомство проанализировало налоговые льготы на предмет их востребованности, поскольку некоторые льготы уже не актуальны.