В 2019 году объем производства АО «Химфарм» вырос на 15%

Показатель вырос за счет увеличения производства лекарственных средств, содержащих алкалоиды и антибиотики. Если рост последних возрос с 57 тысяч до 169 тысяч тонн, то производство алкалоидов увеличилось с 813 тысяч до 829 тысяч тонн.

Стоит отметить, крупнейшая отечественная фармацевтическая компания обладает несколькими сертификатами соответствия стандартам GMP. В 2019 году АО «Химфарм» получил сертификат GMP на производство нестерильных растворов и сиропов, а также сертификат GMP на асептическую рассыпку антибиотиков группы CEF. Асептическое производство в фармацевтике считается одним из самых сложных. Помимо соблюдения стандартных технологических процедур, процесс требует создания и поддержания строгих условий стерильности. Все это свидетельствует о большой проделанной работе в отношении улучшения качества производства фармацевтической продукции для ее реализации не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Завод экспортирует 9% своей продукции в Кыргызстан, Российскую Федерацию и Украину.

На сегодня, производственная мощность компании позволяет ежегодно производить 420 млн таблеток, капсул и гранул, 140 млн ампул с инъекционными растворами, 37 млн флаконов порошков антибиотиков (цефалоспорины), 13 млн флаконов порошков антибиотиков (пенемы / мицины) и 3 млн флаконов жидких пероральных лекарственных средств