В 2019 году Банк развития Казахстана инвестировал в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру 481 млрд. тенге
БРК продолжает наращивать кредитный портфель, объемы которого по предварительным итогам 2019 года достигли 1 728 млрд тенге увеличившись на 31,5 млрд тенге.
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») продолжает наращивать кредитный портфель, объемы которого по предварительным итогам 2019 года достигли 1 728 млрд тенге увеличившись на 31,5 млрд тенге или 1,9 % по сравнению с 2018 годом. При этом, с момента создания холдинга «Байтерек» в 2013 году объем кредитного портфеля Банка Развития увеличился в 4,6 раза или 356%. Об этом сообщает пресс-центр Банка.
2019 год БРК завершил с положительным финансовым результатом - по неаудированным данным, консолидированная чистая прибыль составила 7,5 млрд тенге. Объем собственного капитала составил 424,1 млрд тенге, рост составил 12,8% по сравнению с 2018 годом.
За отчетный период, на кредитование экономики Банком выделено 481 млрд тенге (включая межбанковское кредитование на сумму 28 млрд тенге), а в рамках прямого кредитования Банком одобрено к финансированию 11 инвестиционных проектов и 3 экспортные операции предприятий несырьевых отраслей на общую сумму 436,5 млрд тенге. Это такие крупные проекты как: строительство СЭС мощностью 100 МВт в г. Капчагай, строительство магистрального газопровода «Сарыарка», строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент, расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа, обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связей, строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области и другие проекты.
С целью снижения доли государственных средств в структуре фондирования, Банк Развития использует различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала – выпуск и размещение облигаций, привлечение межбанковских и бюджетных кредитов, привлечение депозитов, освоение кредитных линий и др.
В 2020 и 2021 годы Банком планируется освоение по проектам на сумму около 430 млрд тенге и 458 млрд тенге соответственно. Таким образом к 2021 году кредитный портфель Банка составит порядка 2 трлн тенге. На текущий год БРК определен портфель потенциальных проектов, отраслевая структура которых в основном состоит из проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуры на общую сумму займов около 1 трлн тенге.