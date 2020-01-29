В 2019 году Банк развития Казахстана инвестировал в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру 481 млрд. тенге

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») продолжает наращивать кредитный портфель, объемы которого по предварительным итогам 2019 года достигли 1 728 млрд тенге увеличившись на 31,5 млрд тенге или 1,9 % по сравнению с 2018 годом. При этом, с момента создания холдинга «Байтерек» в 2013 году объем кредитного портфеля Банка Развития увеличился в 4,6 раза или 356%. Об этом сообщает пресс-центр Банка.

2019 год БРК завершил с положительным финансовым результатом - по неаудированным данным, консолидированная чистая прибыль составила 7,5 млрд тенге. Объем собственного капитала составил 424,1 млрд тенге, рост составил 12,8% по сравнению с 2018 годом.

За отчетный период, на кредитование экономики Банком выделено 481 млрд тенге (включая межбанковское кредитование на сумму 28 млрд тенге), а в рамках прямого кредитования Банком одобрено к финансированию 11 инвестиционных проектов и 3 экспортные операции предприятий несырьевых отраслей на общую сумму 436,5 млрд тенге. Это такие крупные проекты как: строительство СЭС мощностью 100 МВт в г. Капчагай, строительство магистрального газопровода «Сарыарка», строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент, расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа, обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связей, строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области и другие проекты.

С целью снижения доли государственных средств в структуре фондирования, Банк Развития использует различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала – выпуск и размещение облигаций, привлечение межбанковских и бюджетных кредитов, привлечение депозитов, освоение кредитных линий и др.

В 2020 и 2021 годы Банком планируется освоение по проектам на сумму около 430 млрд тенге и 458 млрд тенге соответственно. Таким образом к 2021 году кредитный портфель Банка составит порядка 2 трлн тенге. На текущий год БРК определен портфель потенциальных проектов, отраслевая структура которых в основном состоит из проектов в обрабатывающей промышленности и инфраструктуры на общую сумму займов около 1 трлн тенге.

