В 2019 году 136 тыс. семей выведены из состояния нуждаемости — Б. Сапарбаев

На расширенном заседании Правительства РК с участием Президента К. Токаева заместитель Премьер-Министра Б. Сапарбаев доложил о ходе реализации поручений Главы государства в социальной сфере и приоритетных задачах на 2020 год.

Как подчеркнул Б. Сапарбаев, для исполнения поручения Президента по улучшению благосостояния населения в 2019 году повышена заработная плата 2,7 млн казахстанцам. С нового года зарплата 770 тысяч учителей, врачей, работников социальной сферы, культуры, искусства, спорта и архива будет увеличена на 30%. Размер пенсий и пособий в среднем увеличился на 7-20%. Для этих целей выделенные средства были увеличены на 300 млрд по сравнению с прошлым годом и составили 3,3 трлн тенге. 555 тыс. человек снижена долговая нагрузка, 1,2 млн человек списаны штрафы и пени. На эти цели из бюджета было выделено 149 млрд тенге.

315 тыс. семей получили адресную социальную помощь. В результате 136 тыс. семей выведены из состояния нуждаемости, 150 тыс. семей развили ЛПХ, 94 тыс. чел. были охвачены мерами занятости, 8,5 тыс. чел. открыли свой бизнес.

Кроме того, 2,2 млн чел. получили дополнительную поддержку за счет акиматов и спонсоров на 80 млрд тг.

Обеспечение занятости: уровень безработицы сократился на 0,1%

Одной из задач, поставленных Главой государства, является обеспечение занятости населения, в том числе вовлечение малообеспеченных и многодетных семей в предпринимательство и предоставление им возможности работы на дому. В прошлом году мерами госпрограммы «Еңбек» были охвачены 660 тыс. человек. В результате этого открылись 24 тыс. новых рабочих мест, из них 65% — постоянные. 58 тыс. человек получили микрокредиты и гранты. Для удобства населения Правительством вовлечено 83 мобильных центров занятости, 54 частных центров занятости. В результате этого уровень безработицы по сравнению с 2018 годом сократился на 0,1%.

Также была внедрена информационная система карты создания рабочих мест. Для подготовки специалистов в соответствии с запросами рынка труда, утверждены профстандарты. В целях вовлечения в предпринимательство не менее 11 тыс. семей, ставка кредита уменьшилась с 6% до 4%, срок кредитования увеличился от 5 до 7 лет. Предоставлена возможность получения гранта без обучения. Теперь профобучение будет организовано только по заявке работодателей.

«С учетом глобальных изменений, мы разрабатываем Прогноз развития рынка труда до 2025 года и Атлас новых профессий. Дальше будет развиваться электронная биржа труда, электронный трудовой договор. Для удобства населения все меры государственной поддержки в сфере социального труда мы предлагаем объединить в программу единого социального труда», — сказал Б. Сапарбаев.



Новый механизм соцпомощи: АСП будет оказана 200 тыс. семей

В соответствии с поручением Главы государства с 2020 года внедрен новый механизм оказания социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. С 1 января 372 тыс. семьей было выплачено госпособие в размере 17 млрд тенге. Планируется, что АСП будет оказана не менее 200 тыс. семей. Отмечено, что если в семье имеются трудоспособные лица и они отказываются от предлагаемой работы, то АСП у них будет отбираться. Кроме того, с этого месяца для детей из малообеспеченных семей будет выдаваться социальный гарантированный пакет. По предварительным прогнозам, этой помощью будет охвачено не менее 200 тыс. семей или 600 тыс. детей.

«В 2020 году наша главная задача — оказать меры поддержки не менее 800 тыс. детей из малообеспеченных семей. Расходы на эти цели будут увеличены на 23% по сравнению с прошлым годом. Если в 2019 году на 1 ребенка было выплачено 20 тыс. тенге, то в этому году эта сумма увеличится до 26 тыс. тенге», — сообщил заместитель Премьер-Министра.

В 2020 году планируется улучшить жилищные условия не менее 11 тыс. семей. В том числе не менее 2 тыс. квартир будет приобретено за счет спонсоров. На сегодняшний день 8 тыс. квартир уже выданы.

Кроме того, около 350 тыс. трудоспособных семей будут охвачены мерами занятости.

Здравоохранение: расходы населения будут снижены в два раза

В рамках исполнения еще одного поручения Президента — по улучшению качества оказания медицинской помощи — был разработан Кодекс о здоровье населения, который сейчас находится на рассмотрении Парламента РК. Обеспечение лекарственными средствами полностью автоматизировано. Работает колл-центр 1439. Правительством была одобрена Госпрограмма по развитию здравоохранения на 2020-2025 годы. Средства выделяемые на сферу здравоохранения будут увеличены с 3,2% к ВВП до 5%.

«Главная задача Программы — увеличить продолжительность жизни казахстанцев с 73 до 75 лет, обеспеченность техникой с 73% до 100%, объем привлеченных в сферу здравоохранения инвестиций — до 1,3 трлн тенге», — отметил вице-премьер.

1 января 2020 года запущена система ОСМС. Для финансирования взносов за 15 льготных категорий или 10 млн казахстанцев населения из бюджета выделяется 317 млрд тенге. В Фонде медицинского страхования накоплено 252 млрд тенге. По итогам всех этих мероприятий общие расходы будут увеличены на 50%. Количество детей, обеспечиваемых лекарственными средствами, будет увеличено с 600 тыс. до 3,5 млн. На сегодняшний день бесплатными лекарствами обеспечиваются дети до пяти лет. После принятых мер возраст детей будет повышен до 18 лет. Расходы населения будут снижены в два раза. Планируется в пять раз увеличить диагностическую помощь. Услуги КТ и МРТ увеличатся как минимум в два раза.

«В прошлом году мы осуществили большой пилотный проект в Карагандинской области. Результаты хорошие. Данную работу мы продолжим и дальше», — сказал Б. Сапарбаев.

Совместно с Фондом Елбасы реализуется проект «Қамқорлық». В рамках этого проекта будут построены 17 реабилитационных центров.

Образование: будет оказана поддержка 300 тыс. детей из сельской местности

На августовской конференции и в Послании народу Казахстана Глава государства особое внимание уделил повышению качества образования. В целях выполнения данных поручений в 2019 году увеличен охват детей детсадами до 98%, учебные программы были обновлены до 95%. 81% детей сирот воспитываются в семьях. С 1 января стипендия 246 тыс. студентов увеличилась на 25%. На сегодняшний день 50% студентов получают обновленные стипендии.

Также в 2019 году был принят закон о статусе педагога. Утверждена госпрограмма развития образования на 2020-2025 годы. В результате размер средств, выделяемых в данную сферу, увеличится от 3,8% к ВВП до 7%.

Задачи на 2020 год:

100% охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием;

100% обновление программ, строительство более 110 школ (до 2025 г. – 800 школ);

распространение опыта НИШ для снижения разрыва между городом и селом;

обновление программ колледжей и ВУЗов на основе профстандартов.

Совместно с Фондом Елбасы реализуется проект «Ел үміті», в рамках которого через открытие центров «Дарын» будет оказана поддержка 300 тыс. детей из сельской местности.

Кроме того, для обеспечения безопасности, прав детей, защиты их от насилия внедрен Индекс благополучия. Для развития конкуренции вузов создана рабочая группа Правительства. На данный момент закрылись три университета. Дело шести университетов рассматривается в суде. По семи университетам работы продолжаются.

«Слышащее государство»: Правительственная группа побывала в 17 регионах и 550 населенных пунктах

В рамках воплощения в жизнь Концепции «Слышащего государства» специально созданная Правительственная группа за 8 месяцев совершила поездки в 17 регионов страны и побывала в 550 населенных пунктах. Основными вопросами, которые волновали население, были: увеличение доходов, занятость, поддержка для открытия своего бизнеса, улучшение качества услуг образования и здравоохранения, предоставление возможности пользоваться услугами объектов культуры и спорта. Учитывая вышесказаные предложения, разработан проект концепции развития гражданского общества до 2025 года. Разработаны механизмы повышения активности общества, укрепления связи населения с государством. В рамках Года волонтера будут проведены около 40 мероприятий по 7 направлениям. Также проводится подготовка к празднованию 175-летия Абая, 1150-летия аль-Фараби, 700-летия Алтын Орды, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для этих мероприятий будут привлечены средства предпринимателей и спонсоров.