Условия для применения процедур реабилитации и банкротства упрощены в Республики Казахстан

Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Айгуль Уалиева.

27 декабря 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» (далее - Закон).

Целью принятия Закона является совершенствование законодательства о реабилитации и банкротстве, освобождение компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года и усиление контроля за исполнением республиканского бюджета.

Закон упрощает условиядля применения процедур реабилитации и банкротства путемустановления четких и понятных критериев для инициаторов процедур.

Основанием для обращения в суд с заявлением о применении реабилитации является неисполнение должником обязательств свыше четырех месяцев.

Для возбуждения дела о банкротстве субъектубизнеса достаточно предоставить данные о стабильном превышении обязательств над активами, что свидетельствует о его устойчивой неплатежеспособности.

В свою очередь, кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом при наличии неисполненного перед ним денежного обязательства на основании вступившего в законную силу судебного акта или исполнительного документа о взыскании с должника денег либо признание долга должником.

При этом требования к размеру денежного обязательства и длительности его неисполнения Закон не устанавливает.

Решение о применении реабилитационной процедуры илио признании должника банкротом принимается судом с учетом заключения о финансовой устойчивости должника.

Данный документ составляется временным администратором (в деле о реабилитации) или временным управляющим (в деле о банкротстве)на основепоказателей деятельности должника. Заключение содержит выводы, согласно которым должник относится к определенному классуфинансовой устойчивости.

Таким образом, устраняется неопределенностьпри оценке финансового состояния субъекта, что будет способствовать формированию единой правоприменительной практики.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям предоставлено право применить реабилитацию для восстановления своей платежеспособности во избежание прекращения предпринимательской деятельности.

Одним из основных направлений Закона также является сокращение сроков проведения процедуры банкротства, что уменьшит затраты на ее проведение и повысит степень удовлетворения требований кредиторов.

Для этого Закон предусматривает передачу отдельных полномочий собрания кредиторовкомитету кредиторов.

Такой подход обусловлен тем, что собрание кредиторов затратно по времени и финансам и предполагает участие всех кредиторов, тогда каккомитет кредиторов является представительным органом собрания и процедура его созыва проще.

Положениями Закона обеспечен баланс между интересами залогового кредитора и кредиторов «социальной» направленности.

Залоговый кредитор вправе принять заложенное имущество в счет удовлетворения своих требований только после погашения требований по оплате труда в размере не более трех минимальных размеров заработной платы на одного работника.

Одним из нововведений Закона является предоставление возможности должникам, длительное время фактически не осуществлявшимпредпринимательскую деятельность,ликвидироваться без возбуждения процедуры банкротства при условии отсутствиядоходов иимущества.

Для усиления ответственности лиц, использующих банкротство как способ ухода от исполнения обязательств, конкретизирован составпреступления (правонарушения) «Преднамеренное банкротство».В частности, сделан акцент на неправомерные действия учредителей и должностных лиц банкрота, выраженные в отчуждении и сокрытииимущества в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.

В целях улучшения качества услуг по осуществлению процедур реабилитации и банкротства профессиональным бухгалтерам предоставлено право осуществлять деятельность администратора без прохождения квалификационного экзамена.

Законом во исполнение поручения Главы государства с 1 января 2020 годапо1 января 2023 года субъекты микро- и малого предпринимательства освобождены от уплатыкорпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), социального налога, единого земельного налога.

Также Законом внесены поправки в Бюджетный кодекс Республики Казахстан, направленные на усиление ответственности за неэффективное использование и бюджетное планирование средствв государственном и квазигосударственном секторах.