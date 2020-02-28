Ущерб туристической отрасли оценен в $22 млрд из-за эпидемии коронавируса

Ущерб туристической отрасли от эпидемии коронавируса может составить $22 млрд. Такую предварительную оценку его привела президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара в интервью газете El Mundo

По ее словам, WTTC сделал предварительные расчеты в сотрудничестве с Oxford Economics. Эти расчеты основываются на опыте предыдущих кризисов мирового туризма, вызванных эпидемиями SARS (атипичная пневмония) и H1N1 (свиной грипп). «Кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд, или более 20 млрд евро»,— сказала Гевара. «Наибольшее влияние, очевидно, будет оказано в Азии и, прежде всего, в Китае. Там туризм составляет 11% ВВП, и в последние годы он рос темпами 7%», — добавила она.

Эксперты Oxford Economics предполагают, что эта предварительная оценка ущеба может удвоиться и утроиться, если распространение Covid-19 не удастся остановить. По экспертной оценке, более всего пострадают страны, зависимые от китайских туристов. В их числе — Гонконг, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины. Атипичная пневмония (SARS) начала распространяться в ноябре 2002 г. и была взята под контроль в июле 2003 г. В случае с Covid-19 экспансия инфекции может продлить дольше, считают эксперты.

Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 г. с китайского города Ухань, административного центра провинции Хубэй. Сейчас случаи заражения выявлены в 46 странах, включая Россию. По данным госкомиссии по здравоохранению КНР, в стране умерли от инфекции 2 788 человек, выздоровели более 36,1 тыс. человек. Число заболевших в КНР — более 78,8 тыс. В мире общее их число превысило 83 тысячи, умерли 2 858 человек, включая Китай. Наибольшее количество заболеваний вне Китая — в Иране, Италии и Южной Корее.