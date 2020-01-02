Уровень урбанизации населения планируется довести до 62% к 2025 году— МНЭ РК

Об этом в ходе интервью PrimeMinister.kz сообщил вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов.

Программа включает новые направления. Это развитие центров роста через урбанизированные зоны, модернизация опорных и спутниковых сел в рамках «Ауыл – Ел бесігі», внедрение системы региональных стандартов для улучшения качества жизни населения.

На сегодня определены центры роста, 4 агломерации, 14 крупных урбанизированных зон, 18 отдаленных и приграничных моно- и малых городов.

«Если взять развитые страны ОЭСР, то средний уровень урбанизации составляет порядка 77%, у нас в стране в 2019 году 58,2%. К 2025 году мы планируем достичь 62% управляемой урбанизацией. В городах концентрируются финансы, человеческий капитал, инвестиции», — сообщил вице-министр.

Программа «Ауыл – Ел бесігі» направлена на улучшение качества жизни сельчан и модернизации инфраструктуры сельских населенных пунктов. Министерством разработана новая методика определения сел с потенциалом развития.

«Из 6,5 тыс. сел в нашей стране определены примерно 3,5 тыс, из них 1150 — это опорные села, остальные — это спутниковые и приграничные. В данное время в этих населенных пунктах проживают 85% сельчан. Предполагается, что в течение 7 лет мы сможем провести модернизацию всей социально–инженерной инфраструктуры», — отметил он.

По его словам, на эти цели будет направлено порядка 900 млрд тг, что даст толчок для развития экономики села.

«По итогам реализации проекта мы ожидаем, что к 2027 году в этих сельских населенных пунктах будет жить примерно 90% сельского населения, то есть 7 млн человек будут обеспечены качественной социально-инженерной инфраструктурой. Это школы, больницы, дороги», — подчеркнул он.

Отметим, что в городах через управляемую урбанизацию будет развиваться емкий рынок и создаваться условия для мобильности трудовых ресурсов, будут развиваться инновационные технологии в селах, люди будут обеспечены качественной питьевой водой, улучшена транспортная связность сел с районными и областными центрами.