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Уровень безработицы в Канаде в октябре снизился до 6,7%

Уровень безработицы в Канаде в октябре снизился до 6,7%

Безработица в Канаде в октябре 2021 года снизилась до 6,7% с 6,9% в сентябре.

Безработица в Канаде в октябре 2021 года снизилась до 6,7% с 6,9% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Безработица снижается пятый месяц подряд и достигла самого низкого уровня за 20 месяцев. Тем не менее показатель остается на 1 п.п. выше уровня, зарегистрированного в "допандемийном" феврале 2020 года (5,7%).

Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 31 тыс., или на 0,2%, после роста на 42 тыс. в сентябре.

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65,3% по сравнению с 65,5% месяцем ранее.

Выросла занятость в розничной торговле, снизилась, в частности, в гостиничной сфере и сфере общественного питания. Число самозанятых сократилось на 38 тыс. человек.

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