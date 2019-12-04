Упрощение процедуры оказания 9 государственных услуг рассмотрено на заседании межведомственной комиссии

Очередное заседание межведомственной комиссии прошло в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. На рассмотрение членов комиссии была представлена 41 госуслуга. 13 неактуальных и невостребованных услуг было рекомендовано исключить из существующего реестра, а еще 15 услуг было предложено перевести в электронный формат, в том числе объединить тесно связанные между собой.

В числе автоматизируемых услуг – получение справки 086/у. После утверждения предложенной процедуры, человек сможет получать её на портале электронного правительства моментально через портал eGov на основании результатов прохождения обязательного медицинского осмотра. Справка будет снабжена специальным QR-кодом, благодаря которому можно будет проверить подлинность документа. Пользоваться такой электронной справкой можно будет в течение года после её получения.

Вместе с тем, обсудили участники заседания и свой план действий в связи с недавно утвержденными Президентом страны поправками в законодательство об оказании государственных услуг. Для того, чтобы этот закон начал работать в полную силу нужно принять ещё около 400 нормативных документов. Учитывая высокую социальную значимость закона, Аскар Жумагалиев напомнил представителям государственных органов о необходимости более оперативного принятия этих подзаконных актов.

Отметим, что именно в этом законе внедрены такие понятия, как «проактивное» и «композитное» оказание государственных услуг. То есть это подход, когда государство само предлагает гражданину получить услугу в той или иной жизненной ситуации, а также дает возможность получить целый ряд сопутствующих услуг, написав при этом лишь одно заявление.