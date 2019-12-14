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Finance.kz
Finance.kz
14.12.2019

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».

«Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии — более 50 гривен за доллар», — отметил эксперт.

По его словам, подобная ситуация будет обусловлена несколькими факторами. Одним из них станет дефицит торгового баланса более чем в 11 миллиардов долларов, вторым — отток с Украины инвестиций. Также на ослаблении национальной валюты скажется тот факт, что в следующем году Киев должен будет вернуть кредиторам порядка 5 миллиардов долларов.

Кроме того, добавил Хмелевский, на Украине существует угроза начала нового политического кризиса, а миру в целом грозит очередной финансовый кризис. Это также может негативно повлиять на курс гривны.

На данный момент за один доллар предлагают 23,24 гривны.

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