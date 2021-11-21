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В прошлое воскресенье, в 7:25

Украинский стартап Grammarly оценили в $13 млрд

Украинский стартап Grammarly оценили в $13 млрд

Стартап Grammarly в ходе нового раунда получил оценку в $13 млрд. Всего два года назад сервис, помогающий проверить правописание в текстах на английском языке, стал «единорогом».

Стартап Grammarly, который основали уроженцы Украины, в ходе нового раунда получил оценку в $13 млрд. Всего два года назад сервис, помогающий проверить правописание в текстах на английском языке, стал «единорогом»

Сервис улучшения текстов Grammarly привлек  $200 млн инвестиций, а его оценка достигла $13 млрд, сообщает CNBC. В компанию инвестировали Baillie Gifford, Gerenal Catalyst и несколько фондов под управлением BlackRock. Привлеченные средства компания планирует потратить на улучшение продуктов и расширение команды. 

Хотя сервисы Microsoft Word и Google Doc тоже могут проверять правописание, с учетом всех своих возможностей у Grammarly нет ни одного прямого конкурента, сказал в интервью CNBC генеральный директор Брэд Гувер.

Grammarly проверяет тексты пользователя на грамотность и предлагает, как можно улучшить текст. Для этого сервис задействует искусственный интеллект. Проект работает как расширение в браузере и офисных программах, доступен в приложениях для смартфонов и компьютеров. Grammarly предлагает пользователям бесплатно ограниченный функционал, за доступ ко всем возможностям сервиса нужно заплатить. Платная версия сервиса также может проверять тексты на плагиат.

Grammarly ежедневно пользуются более 30 млн человек, утверждает компания. Компанию в 2009 году основали уроженцы Украины Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер.

Всего с начала работы стартап привлек $400 млн инвестиций (с учетом последнего раунда), следует из данных Crunch Base. В ходе предыдущего привлечения финансирования в октябре 2019 года компания стала «единорогом» — тогда ее оценка превысила $1 млрд. Сейчас в компании работает более 600 сотрудников, офисы находятся в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве.

Фото: businessinsider.com

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