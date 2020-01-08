⚡️Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул в Тегеране
В Иране после вылета из аэропорта Тегерана разбился украинский самолет с 180 пассажирами на борту
Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.
Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным агентства Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
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