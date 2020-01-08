⚡️Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул в Тегеране

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным агентства Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.