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Вчера, в 3:52

Украина предоставила в долг Молдавии 15 млн куб. м газа

Украина предоставила в долг Молдавии 15 млн куб. м газа

Украина предоставила в долг Молдавии 15 млн куб. м газа для стабилизации давления в молдавской газотранспортной системе на время организации страной дополнительных закупок голубого топлива.

Об этом сообщил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правительства, Оператор ГТС Украины предоставил экстренную помощь Молдавии в объеме 15 млн куб. м с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", - написал он в Facebook. По словам Макогона, "именно так поступают друзья и партнеры".

В четверг в "Нафтогазе" сообщили, что компания выиграла тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн кубометров газа. В то же время, Агентство публичной собственности правительства Молдавии сообщило в четверг, что "Нафтогаз" победил в четвертом раунде тендера компании Energocom на закупку 1,5 млн кубометров газа.

Как сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, пробные закупки у альтернативных "Газпрому" поставщиков из Польши, Голландии, Украины и других стран позволят сбалансировать падающее давление в молдавской газотранспортной сети в связи с сокращением поставок от российской компании. Стоимость контрактов не разглашается, однако премьер указала, что газ приобретается по рыночным ценам.

Ранее также стало известно о том, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн кубометров газа. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал это формой "аварийной помощи".

Фото: bbc.com

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