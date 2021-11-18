Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19, пишет в четверг газета The Guardian со ссылкой на международное исследование.

Ученые из ряда стран, в том числе Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.

Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции - на 25%.

Ученые отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость на более чем 50%, однако в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание.

"Несколько защитных и социальных мер, в том числе мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции, связаны со снижением заболеваемости коронавирусом", - указали исследователи.

По их словам, по этой причине важно сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения.

При этом, ученые из Университета Монаша в австралийском штате Виктория и Эдинбургского университета подчеркнули, что такие меры, как локдаун и закрытие границ, школ и офисов, нужно исследовать отдельно, чтобы оценить потенциальное негативное воздействие подобных ограничений на население.

Во многих странах мира в настоящее время действуют правила обязательного ношения масок, главным образом, в общественных местах в помещениях.

Фото: iz.ru