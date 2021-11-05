Uber отчиталась о первой операционной прибыли с момента запуска

Компания Uber Technologies в четверг впервые в своей 10-летней истории отчиталась о квартальной прибыли на скорректированной основе, при этом два важнейших сегмента её бизнеса - перевозка пассажиров и доставка еды - перешли на новый этап развития.

Однако значительное падение стоимости доли в китайской компании Didi привело к чистому убытку в размере $2,4 миллиарда в третьем квартале, и Уолл-стрит оценила прогноз Uber на четвертый квартал как неутешительный.

Компания сообщила о скорректированной EBITDA в размере $8 миллионов за квартал, закончившийся 30 сентября. За аналогичный период 2020 года сервис понес убыток в $625 миллионов.

Uber прогнозирует скорректированную EBITDA в размере от $25 миллионов до $75 миллионов в последнем квартале этого года, в то время как аналитики ожидали прогноза в $114 миллионов, согласно данным Refinitiv.

Общая выручка бизнеса Uber выросла на 72% до $4,8 миллиарда, что выше среднего прогноза аналитиков в $4,4 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.