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Finance.kz
Finance.kz
06.12.2019

Uber опубликовал отчет о безопасности поездок в США

Сервис по вызову такси Uber впервые опубликовал отчет о безопасности поездок в США. Согласно документу, компания получила около шести тысяч жалоб на сексуальное насилие в 2017-2018 гг., почти половина из них от водителей.

Всего в 2017-2018 гг. с помощью Uber в США было совершено 2,3 млрд поездок. За это время компания получила 464 сообщения об изнасилованиях и 587 о попытках изнасилования.

Кроме того, за два года в связанных с Uber авариях в США погибли 107 человек. Почти треть несчастных случаев со смертельным исходом была связана с пешеходами.

Транспортное управление Лондона ранее отказалось выдать Uber лицензию на работу. Она была отозвана у компании в 2017 г., власти города связали свое решение с беспокойством по поводу безопасности пассажиров.

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