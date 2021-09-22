У Нурбанка сменится владелец

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Нурбанк» (далее – Банк). Данный статус дает право приобрести 100% доли участия в ТОО «JP Finance Group», и соответственно косвенно приобрести 87,87% к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций Банка, сообщается на сайте Финрегулятора.

С момента фактического приобретения Эльдаром Сарсеновым доли участия в ТОО «JP Finance Group» и соответственно вступления в статус косвенного крупного участника Банка, Эльдар Сарсенов должен покинуть пост Председателя правления АО «Нурбанк».

В сентябре 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «Нурбанка» на уровне «В-/В» и долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале на уровне «kzBB-». Прогноз - «Стабильный». Как отметили эксперты S&P Global Ratings, решение основано на постепенном улучшении качества активов Банка благодаря поддержке со стороны государства и собственника. Данный прогноз отражает ожидания S&P Global Ratings того, что Банк сможет постепенно улучшать качество активов и будет поддерживать запасы капитала в объеме, достаточном для запланированного развития бизнеса. Рейтинговое агентство ожидает, что Банк также сможет поддерживать стабильный профиль фондирования и достаточные запасы ликвидности.

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