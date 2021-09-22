  1. Главная
  2. Новости
В среду, в 7:59

У Нурбанка сменится владелец

У Нурбанка сменится владелец

Постановлением Правления Финрегулятора одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного участника АО «Нурбанк».

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Нурбанк» (далее – Банк). Данный статус дает право приобрести 100% доли участия в ТОО «JP Finance Group», и соответственно косвенно приобрести 87,87% к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций Банка, сообщается на сайте Финрегулятора. 

С момента фактического приобретения Эльдаром Сарсеновым доли участия в ТОО «JP Finance Group» и соответственно вступления в статус косвенного крупного участника Банка, Эльдар Сарсенов должен покинуть пост Председателя правления АО «Нурбанк».

В сентябре 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «Нурбанка» на уровне «В-/В» и долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале на уровне «kzBB-». Прогноз - «Стабильный». Как отметили эксперты S&P Global Ratings, решение основано на постепенном улучшении качества активов Банка благодаря поддержке со стороны государства и собственника. Данный прогноз отражает ожидания S&P Global Ratings того, что Банк сможет постепенно улучшать качество активов и будет поддерживать запасы капитала в объеме, достаточном для запланированного развития бизнеса. Рейтинговое агентство ожидает, что Банк также сможет поддерживать стабильный профиль фондирования и достаточные запасы ликвидности.

Фото: kaztag,kz

Поделиться
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 7:48Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
В среду, в 5:58Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Во вторник, в 12:19Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?
В понедельник, в 15:34Как провести досрочное погашение кредита
Новостная лента
Все новости