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Finance.kz
29.07.2021

Twitter закрыла офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке из-за роста случаев Covid-19

Twitter закрыла офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке из-за роста случаев Covid-19. Компания снова открыла офисы в этих городах всего лишь две недели назад, пишет CNBC.

В заявлении представителя Twitter говорится, что компания не только закрывает офисы в двух городах, но и прекращает работу, которая велась по возобновлению работ других офисов.

По данным издания, Twitter — одна из последних компания из области залива Сан-Франциско, которая либо отложила повторное открытие, либо закрыла свои офисы из-за ситуации с Covid-19.

28 июля Google заявила, что не будет впускать в офисы сотрудников без прививок. Компания перенесла дату выхода сотрудников с удалёнки с 1 сентября на 18 октября из-за вспышки коронавируса.

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