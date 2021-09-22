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В среду, в 5:00

Twitter выплатит $809 млн за введение в заблуждение инвесторов

Twitter выплатит $809 млн за введение в заблуждение инвесторов

Twitter согласился выплатить более $800 млн для урегулирования коллективного иска по обвинению в том, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно числа клиентов соцсети.

Twitter согласился выплатить более $800 млн для урегулирования коллективного иска по обвинению в том, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно числа клиентов соцсети, сообщает Markets Insider.

Обязательное соглашение о выплате $809,5 млн потребует окончательного одобрения Окружным судом Соединенных Штатов для Северного округа Калифорнии.

Первоначальный иск, поданный акционером Twitter в 2016 году, обвинял соучредителя компании Джека Дорси и других лиц, включая бывшего генерального директора Дика Костоло, в сокрытии фактов о замедлении роста числа пользователей сайта, в то время как они продавали свои личные пакеты акций «за сотни миллионов долларов в год инсайдерской прибыли».

Агентство Reuters сообщило, что в жалобе говорится, что Twitter скрывал стагнацию или снижение вовлеченности пользователей, сообщая расплывчатые описания пользовательских показателей.

Robbins Geller Rudman & Dowd, юридическая фирма из Сан-Диего, представляющая акционеров, заявила, что истцы KBC Asset Management NV и Национальный пенсионный фонд лифтовой индустрии стремились возместить свои инвестиционные убытки и убытки акционеров, участвовавших в коллективном иске, которые приобрели акции Twitter между 6 февраля 2015 г. и 28 июля 2015 г.

Twitter, со своей стороны, отметил, что урегулирование разрешает все претензии без признания какой-либо вины, ответственности или правонарушений со стороны компании или ответчика и намерена выплатить компенсацию в 4 квартале..

«Твиттер и отдельные ответчики продолжают отрицать любые правонарушения или любые другие неправомерные действия», — говорится в пресс-релизе, поданном в SEC.

Акции Twitter упали на 2% во время сессии понедельника, на фоне падения более широкого рынка акций США, во вторник акции восстанавливаются на 1,76%.

Фото: rbc.ru

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