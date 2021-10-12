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12.10.2021

Twitter ввел функцию удаления подписчиков

Twitter ввел функцию удаления подписчиков

Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков.

Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех", - говорится в сообщении. В компании добавили, что при удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться.

Данная функция начала проходить тестирование еще в сентябре и призвана предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а затем удалять их оттуда.

Фото: rbc.ru

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