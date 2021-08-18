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В прошлую среду, в 5:20

Twitter предоставит пользователям возможность жаловаться на твиты с ложной информацией

Социальная сеть Twitter начала тестирование кнопки, с помощью которой пользователи смогут сообщать о твитах, содержащих потенциально ложную информацию. Об этом во вторник сообщила служба поддержки соцсети, передает ТАСС.

"Мы оцениваем, насколько такой подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы можем не предпринимать никаких действий и можем не отвечать на каждое сообщение в рамках эксперимента. Однако ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей широкой работы по борьбе с дезинформацией" - говорится в сообщении.

Эксперимент охватывает аудиторию соцсети из США, Южной Кореи и Австралии. Пользователи из этих стран теперь могут пометить твит как "вводящий в заблуждение".

Фото: theprint.in

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