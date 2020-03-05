Twitter начал тестировать собственный аналог сторис

Twitter начал тестирование собственного сервиса сообщений, которые доступны в течение суток. Аналог сторис опробируют при участии пользователей в Бразилии, сообщил вице-президент компании по продуктам Кэйвон Бейкпур.

«Только в Бразилии мы начинаем тестирование (на Android и iOS) новых возможностей. Это называется Fleets», — написал он в своем Twitter. Бейкпур добавил, что сервис временных сообщений Fleets создан, чтобы снять опасения пользователей, удерживающие от общения в соцсети.

В аккаунте бразильского подразделения Twitter говорится, что соцсеть «экспериментирует с новым способом «мыслить вслух» в Twitter, без лайков, ретвитов и публичных комментариев». Сервис позволит размещать не только текстовые сообщения, но и файлы других медиаформатов. Отреагировать на fleets, которые появятся в верхней части tweet-ленты, можно будет только с помощью эмодзи.

Формат сторис — сообщений, доступных 24 часа, появился в Snapchat. Сейчас он или его аналоги представлены во всех крупных социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Ранее в февраля Twitter презентовал возможность привлечения пользователей к проверке информации на достоверность через систему «заметок от сообщества» (Community Notes). Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию и важный контекст. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна или вводит в заблуждение, под ним появится плашка оранжевого или красного цвета.