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В прошлый вторник, в 5:13

Твит Илона Маска вызвал резкий рост токена Shiba Floki

Твит Илона Маска вызвал резкий рост токена Shiba Floki

Стоимость токена Shiba Flocki за три часа поднималась на 1300%, по данным CoinGecko.

Стоимость токена Shiba Flocki за три часа поднималась на 1300%, по данным CoinGecko. Это произошло после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который остается сторонником мемной криптовалюты Dogecoin, опубликовал в своем Twitter фотографию своего щенка породы Сиба-ину по кличке Флоки.

Затем цена монеты упала на 70%, при этом объемы торгов альткоином продолжают расти. За прошедшие сутки они увеличились на 100 000% и превысили $1,1 млн.

Маск сообщил, что назовет своего щенка Флоки, 25 июня. Тогда твит миллиардера вызвал рост котировок мем-криптовалюты Shiba Inu на 9%.

Фото: Reuters

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