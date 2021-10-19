Твит Илона Маска опять спровоцировал резкий рост стоимости криптовалюты Shiba Inu

После недавнего поста генерального директора Tesla Inc Илона Маска в Twitter криптовалюта Shiba Inu резко взлетела на 22%, так как, по мнению некоторых экспертов, его мем напомнил многим талисман этой валюты — собаки породы шиба ину, которая держит ракету.

Этот мем, в котором кто-то может разглядеть фигуру кролика, держащего в руках ракету, содержит непосредственный намек на другой мем, широко известный в криптовалютном сообществе как символ роста цифровых валют «до Луны».

Связь между твитом Маска и рекордным ростом валюты Shiba Inu первым уловил пользователь Twitter г-н Вэйл (Mr. Whale), и вслед за ним многие члены сообщества Shiba Inu стали комментировать соответствующий пост в Twitter, сопоставляя два события, так как цена этой валюты с момента публикации твита взлетела более чем на 22%.

Известно, что это далеко не первый твит Маска, который оказывает непосредственное влияние на рост криптовалют, несмотря на то, что сам директор Tesla и SpaceX никак не упомянул Shiba Inu. В начале года он аналогичным образом оказал помощь Dogecoin, который поднялся до рекордного максимума. Помимо этого, Маск также вызвал падение цены на биткоин после того, как выразил обеспокоенность по поводу негативного воздействия его добычи на окружающую среду. В начале этой недели Маск ответил на серию твитов, связанных с Dogecoin, из-за которых цена этой валюты также выросла.

Фото: vctr.media