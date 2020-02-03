Алматы
  1. Главная
  2. Новости
finprom.kz
finprom.kz
Вчера, в 11:27

Туркестанская область — лидер по количеству действующих производителей продукции АПК

К январю 2020 года в Казахстане в качестве производителей сельскохозяйственной продукции были зарегистрированы 17,4 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств. Годовой рост количества компаний в секторе составил 5,3%.

Также в стране было зарегистрировано 219,4 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (годовой рост — 8,1%) и 1,6 млн домашних хозяйств посёлков, сёл и сельских округов (годовой рост — 0,2%).

Среди них действующими производителями сельскохозяйственной продукции являются 13,9 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств (годовой рост — на 7,5%) и 211,7 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (годовой рост — на 7,7%).

Наибольшее число действующих юридических лиц, филиалов и представительств работает в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях.

В свою очередь, максимальная концентрация действующих крестьянских и фермерских хозяйств приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Жамбылскую области.

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь–декабрь прошлого года составил 5,2 трлн тенге, с реальным ростом физического объёма на 0,9%.

По валовому выпуску продукции в ТОП-3 вошли Алматинская (852 млрд тенге), Северо-Казахстанская (631,9 млрд тенге) и Туркестанская (627,5 млрд тенге) области.

Другие новости по темам:
Казахстан
finprom.kz
finprom.kz
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 9,25% годовых +/- 1 п.п.
Вчера, в 16:40
Amazon стала крупнейшим рекламодателем в мире
Amazon стала крупнейшим рекламодателем в мире
В 2019 году компания потратила на рекламу $11 млрд. Это 2% всех расходов на рекламу, подсчитали в GroupM.
Вчера, в 14:52
Туркестанская область — лидер по количеству действующих производителей продукции АПК
Туркестанская область — лидер по количеству действующих производителей продукции АПК
К январю 2020 года в Казахстане в качестве производителей сельскохозяйственной продукции были зарегистрированы 17,4 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств.
Вчера, в 11:27
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения