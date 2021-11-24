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24.11.2021

Турецкая лира впервые в истории упала ниже 13 за доллар США

Турецкая лира впервые в истории упала ниже 13 за доллар США

Лира едва не сорвалась в штопор во вторник, опустившись впервые в истории ниже 13 лир за и теряя в ходе торгов до 16% стоимости.

Лира едва не сорвалась в штопор во вторник, опустившись впервые в истории ниже 13 лир за и теряя в ходе торгов до 16% стоимости, после того как президент Турции Тайип Эрдоган выступил в защиту недавнего снижения ставок ЦБ и пообещал выиграть "экономическую войну за независимость", несмотря на широкую критику.

Турецкая валюта слегка приостановила стремительное падение к 16.54 МСК, когда пара доллар/лира торговалась возле 12,50.

В ходе сессии лира отметилась на историческом минимуме в 13,45. С начала года она потеряла 45% стоимости, и почти половина потерь пришлась на обвал, начавшийся неделю назад после очередного снижения ключевой ставки ЦБ.

Эрдоган требовал, чтобы центральный банк начал цикл агрессивного смягчения ДКП, который, по его словам, направлен на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест, несмотря на то что инфляция в Турции подскочила почти на 20%, а обесценивание валюты ускоряется.

Лира демонстрирует худшие результаты из валют развивающихся рынков в этом году, в основном из-за того, что аналитики называют безрассудным и преждевременным смягчением денежно-кредитной политики. Начиная с сентября центробанк снизил ставки в общей сложности на 400 базисных пунктов.

По отношению к евро лира во вторник обновила рекордный минимум на отметке в 14,6442.

Серия падений из 11 дней кряду стала худшей для лиры с 1999 года.

Бывший заместитель главы центрального банка Семих Тюмен, уволенный Эрдоганом в октябре, призвал к немедленному возврату к политике, которая защищает курс лиры.

"Этот иррациональный эксперимент, у которого нет шансов на успех, должен быть немедленно прекращен, и мы должны вернуться к качественной политике, которая защищает ценность турецкой лиры и процветание турецкого народа", - написал Тюмен в Твиттере.

"Спреды показывают, что на рынке нет ликвидности", - сказал один из дилеров валютного рынка, сославшись на комментарии президента Турции как основную причину.

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