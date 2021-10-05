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05.10.2021

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе сервисов Facebook

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе сервисов Facebook

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобального сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram.

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобального сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все три сервиса принадлежат компании Facebook), сообщает Bloomberg.

По данным агентства, состояние Цукерберга всего за несколько часов снизилось до $120,9 млрд. Таким образом, Цукерберг спустился с третьей на пятую строчку в списке самых богатых людей мира, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс.

Bloomberg отмечает, что из-за глобальных проблем в работе принадлежащих Facebook соцсетей цена на акции компании упала на 5%.

В Facebook Inc считают, что "неправильное изменение конфигурации" стало причиной почти шестичасового сбоя в работе в понедельник, когда 3,5 миллиарда пользователей компании не могли получить доступ к своим социальным сетям и мессенджерам, таким как WhatsApp, Instagram и Messenger.

Компания в своем блоге поздно вечером в понедельник не уточнила, кто именно внес изменения в конфигурацию и были ли они запланированы.

Несколько сотрудников Facebook, отказавшихся назвать свои имена, ранее сообщили Рейтер, что, по их мнению, перебои в работе были вызваны внутренней ошибкой в маршрутизации интернет-трафика к системам компании.

Эксперты в области безопасности говорят, что причиной может быть как непреднамеренная ошибка, так и внутренний саботаж.

Фото: ria.ru

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