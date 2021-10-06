Цукерберг отверг обвинения в пренебрежении безопасностью пользователей ради выгоды

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг назвал ложными заявления о том, что компания пренебрегает безопасностью пользователей ради получения выгоды.

"В центре обвинений - идея о том, что мы ставим выгоду на первое место в ущерб безопасности и благополучию пользователей. Это неправда", - указал Цукерберг в обширном комментарии на своей странице в Facebook во вторник.

Глава компании также не согласился с другой серией обвинений в том, что Facebook показывал пользователям политический контент, противоречащий их политическим взглядам и порой граничащий с экстремизмом, чтобы вызвать интерес. "Подобные утверждения просто нелогичны", - указал он.

Однако Цукерберг воздержался от резких заявлений и однозначных утверждений, что все обвинения не имеют под собой оснований. Он несколько раз отметил, что компании не имело бы смысла создавать лаборатории по исследованию влияния своих продуктов на психологию пользователей, если бы она не собиралась учитывать результаты исследований.

Во вторник в Сенате Конгресса США состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Они публиковались в различных СМИ на протяжении последних недель. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регуляции его деятельности. Произошедший в понедельник масштабный сбой в работе компании только усилил ее уязвимость.

Фото: britannica.com