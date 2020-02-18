Цукерберг объявил в FT о создании независимого надзорного совета Facebook

Facebook создаст независимый надзорный совет, чтобы люди могли обжаловать решения о контенте, размещаемом на интернет-платформах. Об этом заявил основатель и главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг в авторской колонке, опубликованной The Financial Times.

«Такие компании, как моя, нуждаются в лучшем надзоре, когда мы принимаем решения, поэтому мы создаем независимый надзорный совет, чтобы люди могли обжаловать решения о контенте Facebook. Технологические компании должны служить обществу», — пишет автор колонки в FT. По словам основателя Facebook, регулирование социальных сетей в вопросах вмешательства в выборы, вредоносного контента, безопасности и переносимости данных, не может быть предметом решений самих компаний. «Я не думаю, что частные компании должны принимать столько решений в одиночку, когда они затрагивают фундаментальные демократические ценности», — отметил Цукерберг.

По его словам. компания поддерживает усилия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по созданию справедливых глобальных налоговых правил для интернета. «Я считаю, что хорошее регулирование может повредить бизнесу Facebook в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, включая нас. Это проблемы, которые необходимо решить и которые влияют на нашу промышленность в целом. Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям», — пишет Цукерберг.

Он рассказал, как Facebook следует принципам прозрачности и открытости. Компания публикует подробные отчеты о вредоносном контенте, показала регуляторам, как работают системы модерации и рассматривает возможность открытия их для внешнего аудита. По его словам, необходимо «сбалансировать продвижение инноваций и исследований с защитой частной жизни и безопасности людей» таким образом, чтобы законы о конфиденциальности не мешали компаниями обмениваться данными. «Люди должны чувствовать, что глобальные технологические платформы отвечают перед кем-то, поэтому регулирование должно привлекать компании к ответственности, когда они совершают ошибки», — пишет Цукерберг.

В понедельник, 17 февраля, Facebook опубликовала 13-страничный документ о регулировании онлайн-контента, так называемую «Белую книгу». Его представил сам Марк Цукерберг в Брюсселе, встретившись с журналистами и целым рядом чиновников Евросоюза, курирующих вопросы информационной безопасности. Компания заявила, что интернет-платформы должны отвечать за то, есть ли у них стандарты и системы для борьбы с незаконным контентом. Facebook является единственным членом большой четверки американских интернет-компаний, который избежали официального расследования со стороны антимонопольного подразделения Еврокомиссии. Евросоюз отклонил последние предложения Facebook, предупредив, что компании придется взять на себя больше ответственности за незаконный материал на своих платформах, пишет FT.

Европейская комиссия изучит работу компании по использованию искусственного интеллекта для обнаружения опасного контента и извлечения его из сети, и примет это во внимание, сказал он.Но он добавил:» Если мы увидим, что это не то, что нам нужно в отношении наших собственных стандартов, мы должны будем регулировать и включать это в наш [закон О цифровых услугах] « — часть законодательства, подлежащего принятию комиссией в конце этого года. Я хочу, чтобы такие компании, как Facebook, приложили дополнительные усилия, чтобы помочь защитить наши демократии. Г-н Цукерберг также встретился с другими высокопоставленными должностными лицами ЕС, в том числе с Верой Журовой, вице-президентом Комиссии по вопросам транспарентности и ценностей. Она хочет, чтобы алгоритмы "черного ящика“, которые приводят в действие части интернета, были открыты для» аудита» исследователями и другими третьими сторонами, чтобы у общественности было лучшее представление о том, что определяет то, что она смотрит и потребляет через интернет.