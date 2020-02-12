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Сегодня, в 7:28

Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $54,95 за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,94 (на 1,74%) - до $54,95 за баррель. Во вторник их цена поднялась на $0,74 (на 1,39%), составив на закрытие $54,01 за баррель, пишет Интерфакс. 

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,68 (на 1,36%) - до $50,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,37 (на 0,75%), завершив день на отметке $49,94 за баррель.

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета, с целью оценки ситуации, и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".

"Поскольку Россия колеблется по поводу сокращения добычи, ОПЕК может быть вынужден действовать в одиночку", - считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с до 100,26 млн б/с из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.

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inbusiness.kz
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $54,95 за баррель
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $54,95 за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,94 (на 1,74%) - до $54,95 за баррель.
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