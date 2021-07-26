Цены на нефть падают из-за коронавируса

Цены на нефть снижаются в понедельник, поскольку опасения в отношении спроса на топливо из-за распространения вариантов COVID-19 и наводнений в Китае нивелируют ожидания дефицита поставок во втором полугодии.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,97% до $73,38 за баррель, марки WTI - на 1,05% до $71,31 за баррель к 08:46 МСК.

В минувшие выходные число случаев заражения коронавирусом продолжало расти, и некоторые страны сообщали о рекордном ежедневном приросте и расширяли меры изоляции, которые могут замедлить спрос на нефть. В Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, также наблюдался рост случаев заболевания COVID-19, при этом страна боролась с сильными наводнениями и тайфуном в центральной и восточной частях.

"Вариант дельта по-прежнему распространяется, и Китай начал ограничивать производство на местных НПЗ, поэтому рост их импорта не будет таким значительным", - сказал Авар Санду из Phillips Futures, имея в виду независимых переработчиков нефти.

Он добавил, что инвесторы с нетерпением ждут следующего заседания Федеральной резервной системы и данных о запасах нефти в США позднее на этой неделе, чтобы определить направление движения цен.

Ожидается, что дефицит на мировых нефтяных рынках сохранится, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу до конца года.

Перспектива быстрого возвращения на рынок иранских поставок уменьшается, поскольку переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года перенесены на август. Между тем, Соединенные Штаты рассматривают возможность принятия жестких мер в отношении продажи иранской нефти Китаю, готовясь к тому, что Тегеран может вовсе не вернуться к ядерным переговорам или занять на них более жесткую позицию, сказал чиновник из администрации США.

Фото: ria.ru