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11.10.2021

Цены на нефть эталонных марок достигли максимумов за несколько лет

Цены на нефть эталонных марок достигли максимумов за несколько лет

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник, достигнув максимальных значений за несколько лет.

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник, достигнув максимальных значений за несколько лет, сообщает Интерфакс. 

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по Москве в понедельник составила $83,73 за баррель, что на $1,34 (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена находится на максимуме за три года. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,44 (0,5%) - до $82,39 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $80,94 за баррель, что на $1,59 (2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,05 (1,3%) - до $79,35 за баррель.

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года, пишет Trading Economics.

Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения.

Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. Штаты время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics.

Фото: rbc.ru

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Нефть
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