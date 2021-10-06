Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Цены на нефть в США растут пятый день подряд, достигнув в среду самого высокого уровня с 2014 года, на фоне глобальных опасений в отношении поставок энергии из-за признаков нехватки нефти, природного газа и угля на рынках.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,84% до $83,25 за баррель к 9:51 МСК, марки WTI - подорожали на 0,85% до $79,6 за баррель.

Участники ограничивающего нефтедобычу соглашения ОПЕК+ в понедельник договорились сохранить неизменной политику производства сырья в ноябре 2021 года, добавляя на рынок 400.000 баррелей в сутки, сообщил секретариат ОПЕК.

"Нефть продолжила рост, поскольку инвесторы опасаются, что рынок станет узким в условиях энергетического кризиса, повышающего спрос", - говорится в записке ANZ.

Запасы нефти в США выросли на 951.000 баррелей за неделю, завершившуюся 1 октября, сообщил во вторник сайт Oilprice.com со ссылкой на данные Американского института нефти.

Фото: gazeta.ru