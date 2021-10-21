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Вчера, в 8:57

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%

Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%, сообщил регулятор в четверг.

В августе ЦБ расширил процентный коридор до плюс-минус 2 процентных пунктов.

Фото: fergana.agency

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