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Вчера, в 8:57
Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%, сообщил регулятор в четверг.
В августе ЦБ расширил процентный коридор до плюс-минус 2 процентных пунктов.
Фото: fergana.agency
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