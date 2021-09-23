Центробанк Китая предоставил банкам 120 млрд юаней для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) предоставил сегодня банкам 120 млрд юаней ($18,6 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Их объем составил 60 млрд юаней.

Кроме того, НБК предоставил такую же сумму в рамках 14-дневного обратного РЕПО по ставке 2,35% годовых.

В четверг наступил срок погашения по аналогичным операциям на сумму 10 млрд юаней. В результате чистый приток средств на рынок составил 110 млрд юаней, что является максимумом с января, сообщает Trading Economics.

Накануне НБК также влил в банковскую систему 120 млрд юаней. Крупные вливания призваны предотвратить проблемы с ликвидностью в финансовом секторе, учитывая, что в четверг наступает срок процентных выплат по облигациям китайского застройщика Evergrande Group.

Фото: epravda.com